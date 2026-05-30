Ranieri torna al Leicester 10 anni dopo il titolo. La battuta nello spogliatoio: "Quando siete stanchi ditemelo" (FOTO E VIDEO)

Claudio Ranieri torna al Leicester e lo fa a 10 anni di distanza dalla storica Premier League vinta con le Foxes. L'ex senior advisor della Roma, infatti, è stato ospite del club inglese insieme ai calciatori con cui ha vinto il titolo per una partita celebrativa. Ranieri ha calcato di nuovo il prato del King Power Stadium ed è entrato negli spogliatoi insieme ai suoi ex calciatori, e non è mancato un simpatico siparietto: "Quando siete stanchi ditemelo e vi sostituisco. Ma almeno 5 minuti... divertitevi!"











