Instagram, Wesley in versione turista pensa alla Roma: lo scatto al murales di Totti (FOTO)

Wesley turista al centro di Roma. Il brasiliano si gode la Capitale in una giornata di sole con alte temperature e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato diverse storie. Nella serata di ieri il numero 43 si trovava nei pressi del Colosseo, mentre oggi, sfruttando la giornata di riposo concessa da Gasperini, ha girato per il centro fino ad arrivare a uno dei murales dedicati a Francesco Totti presenti in città. Wesley ha voluto immortalare l'opera con uno scatto per poi pubblicarla sui social. Un gesto che certifica l'attaccamento del calciatore ai colori giallorossi.