Instagram, Pisilli dopo il 4-0 alla Fiorentina: "Magica Roma". E "Grazie per il regalo" a Malen. Koné: "Felice di essere tornato con la vittoria" (FOTO)

La Roma ottiene il secondo successo consecutivo e si rilancia nettamente per la corsa alla Champions League. Sconfitta la Fiorentina con un sonoro 4-0. Una serata tranquilla per gli uomini di Gasperini che di fronte al pubblico dell'Olimpico hanno dato una grande risposta. Con un post sul proprio profilo Instagram, l'autore del quarto gol, e vincitore del premio per il migliore in campo, Niccolò Pisilli, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Magica Roma" ha scritto il centrocampista, che ha poi ringraziato il suo compagno Malen per l'assist al bacio fornitogli: "Grazie per il regalo".





Anche Manu Koné con un post su Instagram ha commentato il successo. Il centrocampista francese è tornato in campo da titolare dopo l'infortunio subito nella gara di ritorno contro il Bologna in Europa League il 19 marzo: "Felice di essere tornato alla vittoria" ha scritto.



