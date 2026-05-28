Instagram, Malen si prepara al Mondiale con l’Olanda: “Lo sognavo da bambino. Sensazione speciale” (FOTO)

Decisivo per la Roma da gennaio in poi, Donyell "Bobby" Malen si è guadagnato la convocazione di Koeman al Mondiale con l'Olanda.
L'attaccante giallorosso ha fatto un post su Instagram: "Da bambino guardavo i Mondiali in Olanda con la mia famiglia, sognando momenti come questo. Poi, dal giocare nelle squadre giovanili a rappresentare ora il mio Paese sul palcoscenico più importante insieme a ragazzi che conosco da anni… è una sensazione speciale".
Momento speciale per il centravanti che due giorni fa, con un altro post in collaborazione con il club giallorosso, ha annunciato il riscatto da parte della società. Si riparte da Bobby.