Instagram, Malen dopo il derby: "La città è nostra". Rensch: "Roma è giallorossa". Wesley: "Forza Roma". Celik: "Daje Roma" (FOTO)

Entusiasmo alle stelle per la Roma dopo la vittoria per 2-0 nel derby contro la Lazio. Gli ultimi novanta minuti stagionali contro il Verona saranno decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League, con i giallorossi che si trovano al quarto posto e sono padroni del proprio destino. Primo derby per Malen che ha commentato così il successo: "La città è nostra stasera"





"Roma è giallorossa" invece il messaggio social di Rensch.





Anche Wesley ha commentato su Instagram il derby vinto: "Forza Roma".





Anche Zeki Celik ha voluto commentare la vittoria sulla Lazio con un "Daje Roma".





"Derby speciale vinto per l'ultima in casa! Roma è giallorossa" ha scritto invece Mile Svilar.



