Instagram, l'orgoglio di Dybala: "Ce lo siamo meritato. La Roma non dovrebbe fare notizia per essere in Champions. Grazie per il vostro supporto" (FOTO)

Paulo Dybala ha celebrato la qualificazione della Roma alla prossima Champions League con un messaggio pubblicato sul proprio profilo social. All'indomani dell'ultimo turno di campionato, che ha sancito il raggiungimento dell'obiettivo europeo per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, l'attaccante argentino ha tracciato il bilancio di "una stagione intensa, piena di emozioni, momenti difficili e grandi gioie". La Joya ha espresso profondo orgoglio per il cammino svolto dallo spogliatoio: "Orgoglioso del gruppo, del lavoro fatto insieme e di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League. Come ho detto ieri, la Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions… ma intanto godiamoci questo momento, perché ce lo siamo meritato".

In chiusura, Dybala ha voluto dedicare un pensiero ai sostenitori giallorossi: "Grazie ai tifosi per esserci sempre stati, in ogni momento. Il vostro supporto fa davvero la differenza".



