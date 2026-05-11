Instagram, l'esultanza di un bambino al rigore decisivo di Malen: urla, gioia e lacrime. Spunta anche il commento di Koné (FOTO E VIDEO)

Per i romanisti quella di ieri è stata una giornata da batticuore. La Roma di Gasperini ha rimontato il Parma nei minuti di recupero, tenendo accesa la speranza Champions League. Un match folle al Tardini, la Roma è riuscita a ribaltare il punteggio quando tutto sembrava essere finito. Il rigore di Malen ha permesso a tutti i romanisti di esplodere di gioia, e non sono esclusi i piccoli tifosi. Un bambino è diventato virale sui social tramite un video pubblicato in cui viene ripresa la sua reazione al gol di Malen che ha regalato i 3 punti alla Roma.

Nel video il bambino vive l'attesa per il calcio di rigore e al momento del gol esplode di gioia. Urla, lacrime, commozione e tantissima felicità. L'essenza del tifo romanista. Sotto il post è spuntato anche un commento di Manu Koné che ha espresso con delle emoji la sua ammirazione e felicità.



