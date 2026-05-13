Instagram, la gioia di De Rossi per l'Ostiamare Under 15: "Bravi piccoletti, sono tanto contento per voi" (FOTO)

Giornata di festa per la squadra Under 15 dell'Ostiamare e quindi anche per il presidente Daniele De Rossi. Oggi i giovani biancoviola hanno sconfitto la Tor Tre Teste ai calci di rigore, laureandosi così campioni regionali. Il tecnico del Genoa, che non ha potuto essere presente all'evento a causa dell'allenamento in programma con il Grifone, ci ha tenuto comunque a congratularsi con il gruppo con questo messaggio: "Bravi piccoletti, sono tanto contento per voi! Si perde (l'anno scorso) e si vince, è il calcio... è la vita". Un messaggio accompagnato da una foto in cui si nota tutto il suo entusiasmo per questo traguardo raggiunto. De Rossi si è voluto congratulare anche con gli avversari della Tor Tre Teste.