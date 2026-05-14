Instagram, il saluto di Frattesi che sa di addio all'Inter: "Conta il percorso, grazie" (FOTO)

Nell'Inter di quest'anno c'è sicuramente un giocatore che Christian Chivu ha utilizzato con il contagocce. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista quasi centrale con Simone Inzaghi e adesso ai margini del club nerazzurro. L'avventura dell'italiano a Milano sembrerebbe però essere finita qua. Tramite un post pubblicato sul suo account di Instagram, l'ex Sassuolo ha utilizzato una descrizione criptica, come a voler annunciare il suo addio. Tra le squadre interessate al calciatore c'è anche la Roma che resta in attesa di sviluppi. Frattesi ha infatti pubblicato vari scatti insieme ai suoi familiari dei festeggiamenti a seguito della vittoria della Coppa Italia contro la Lazio con la frase: "Conta il percorso, grazie".



