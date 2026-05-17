Instagram, il messaggio ironico di Dybala per Guendouzi: "Anche se non c'era il mio amico... mi sono divertito lo stesso. Magica Roma" (FOTO)

Un Paulo Dybala decisivo nel derby della Capitale. Il numero 21 ha servito da calcio d'angolo Gianluca Mancini per entrambi i gol che hanno deciso la sfida. Ma non solo, perché Dybala ha fatto vedere anche alcuni lampi della sua immensa classe in quello che potrebbe essere stato il suo ultimo "ballo" all'Olimpico. Su Instagram il campione del mondo argentino ha pubblicato un post con un messaggio ironico, nei confronti dell'ex laziale Guendouzi, con il quale ha avuto degli screzi accesi negli ultimi derby: "Anche se non c'era il mio amico... mi sono divertito lo stesso. Magica Roma".



