Instagram, il messaggio della compagna di El Shaarawy dopo l'addio alla Roma: "Tutti meritano di sapere quanto hai amato questa maglia"

Nella giornata di ieri Stephan El Shaarawy ha annunciato il suo addio alla Roma. Al termine della stagione, il numero 92 lascerà la Capitale oltre dieci anni dopo l'inizio della sua prima esperienza in maglia giallorossa. L'attaccante ha pubblicato un video che ha commosso tutto il popolo giallorosso e oggi la sua compagna, che diventerà moglie nel mese di giugno, Ludovica Pagani, lo ha voluto omaggiare con un lungo messaggio: Ci sono uomini che si distinguono non solo per ciò che fanno, ma per ciò che sono, leggende. In questi anni ti ho visto dare tutto: sacrificio, disciplina, cuore, amore infinito per il tuo lavoro. Ma la cosa che mi ha sempre colpita più di tutte è stata la tua umiltà. La tua eleganza. Il modo silenzioso e immenso con cui hai sempre lasciato parlare solo il campo. Da quando ci siamo conosciuti non ho perso una tua partita. Ovunque fossi nel mondo, c’era sempre una priorità: vedere te giocare. Perché non c è niente al mondo che ti fa brillare come il calcio, che è la tua vita.

Prima di un calciatore esemplare, tu sei un uomo raro. Una persona vera, preziosa. E chi ha avuto il privilegio di conoscerti davvero, questo lo sa. Sei una di quelle persone che meritano tanto. Forse anche più di quello che hanno ricevuto. A volte le cose non vanno come ci si aspetta, ma sono sicura che la vita ti riserverà nuovi capitoli meravigliosi, perché sei un essere speciale e avrai ciò che meriti.

Non potevo non scrivere queste parole davanti a tutti, perché se è vero che le cose belle vanno dette e mostrate le persone belle vanno celebrate ancora di più.

E tutti meritano di sapere l’uomo IMMENSO che sei e quanto hai amato e onorato questa maglia. Amarti è uno dei regali più belli che la vita potesse farmi, campione. E grazie Roma sei stata la nostra casa e lo sarai per sempre, ci mancherai tanto".