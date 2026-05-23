Instagram, Hermoso suona la carica in vista di Verona-Roma: "Fino alla fine" (FOTO)

Mario Hermoso carica l'ambiente giallorosso a poche ore dalla sfida decisiva contro il Verona. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social, il difensore spagnolo ha condiviso uno scatto accompagnato dal messaggio "Fino alla fine".
L'ex centrale dell'Atletico Madrid, punto fermo della retroguardia della Roma, ha voluto tenere alta la concentrazione alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A, che vedrà la squadra guidata da Gian Piero Gasperini impegnata in trasferta con l'obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.