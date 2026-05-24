Instagram, Gollini e lo scatto nello spogliatoio dopo lo 0-2 a Verona: “La banda…”. Pellegrini: “La banda del terzo posto” (FOTO)

Esultano i giallorossi, dopo la vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona, e, soprattutto, dopo aver ottenuto l'accesso alla prossima edizione di Champions League
"La banda" il messaggio di Pierluigi Gollini
Intanto, sulle sue storie Instagram, Matias Soulé ci tiene a ricordare dove giocherà la Roma nella prossima stagione "? Champions League"
Festeggia la Champions anche Zeki Celik
Nelle storie di Neil El Aynaoui celebrano la vittoria anche Manu Koné, Robino Vaz ed Evan Ndicka
"La banda del terzo posto" il messaggio ironico di Lorenzo Pellegrini
"AS ROMA qualificata per la Champions League!! Dopo 7 anni, nel mio primo anno a difendere questa maglia storica, abbiamo lavorato con molta fatica e dedizione per mettere la nostra squadra nella competizione più desiderata del calcio mondiale. Obiettivo completato con successo!! Grazie! FORZA ROMA!" il messaggio di Wesley
la foto di squadra pubblicata da Niccolò Pisilli sulle sue storie instagram
Mile Svilar festeggia insieme a Gollini
"Orgoglio giallorosso. Riportando la Champions League a Roma nel mio 50° match per questo club speciale, speciale, speciale. Orgoglioso della squadra. Orgoglioso di essere un tifoso romano. Grazie ai tifosi romani. Daje Roma!" il messaggio di Devine Rensch