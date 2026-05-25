Instagram, El Shaarawy saluta la Roma con un gol: "La favola più bella". Cristante: "Ad astra". Mancini: "Champions meritata" (FOTO)

La Roma parteciperà alla prossima edizione della Champions League dopo ben 7 anni di assenza e il verdetto è arrivato dopo la vittoria per 0-2 in casa dell'Hellas Verona grazie alle reti di Donyell Malen e Stephan El Shaarawy. Partita speciale per il Faraone, che saluta il club giallorosso dopo 10 anni con un gol fondamentale: "La favola più bella", scrive il numero 92 su Instagram.





Esulta anche Manu Koné, tornato in campo dopo il piccolo problema fisico accusato nella rifinitura prima del Derby della Capitale: "Gloria a Dio, siamo in Champions League. Grazie mille".





"Ad astra, Roma!", il messaggio di Bryan Cristante.





Gianluca Mancini, invece, pubblica due foto in compagnia di Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy: "Ce la meritiamo tutta. Vi voglio bene ragazzi. Con amore e dedizione, sempre!".