Instagram, Dybala dopo la rimonta contro il Parma: "3 punti da impazzire". Malen: "Andiamo Roma". Gollini: "Domenica movimentata con i miei amici" (FOTO)

Tre punti che definire pesanti è forse riduttivo. La Roma ribalta tutto contro il Parma negli ultimi minuti e si porta a casa un successo di vitale importanza per alimentare le speranze Champions League. La doppietta di Malen e il gol di Rensch siglano il successo. Tornato in campo da titolare, Paulo Dybala ha commentato così la vittoria: "3 punti da impazzire" il messaggio in un post Instagram.





Autore di un'altra doppietta e del rigore decisivo arrivato al centesimo minuto, anche Donyell Malen con un messaggio social ha espresso tutta la sua felicità: "Andiamooo Romaaaa!!" ha scritto l'olandese che carica i tifosi in vista degli ultimi due impegni stagionali.





Pierluigi Gollini, invece, ha pubblicato un selfie insieme a due dei protagonisti della partita, ovvero Dybala e Malen: "Domenica movimentata con i miei amici" ha scritto il portiere.