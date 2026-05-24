Instagram, Calafiori esulta per la Roma: la promessa mantenuta e la gioia social per la Champions (FOTO)

Il cuore giallorosso non si dimentica. Riccardo Calafiori, oggi all’Arsenal e fresco campione d’Inghilterra, aveva già dichiarato nelle scorse ore il proprio sostegno alla Roma, assicurando che avrebbe seguito con attenzione la sfida contro l’Hellas Verona nella speranza di vedere i giallorossi conquistare la qualificazione in Champions League. Detto, fatto. Dopo il successo per 0-2 della squadra romanista, risultato che ha certificato il ritorno della Roma nella massima competizione europea, l’ex difensore giallorosso ha voluto condividere tutta la propria gioia sui social. Calafiori ha infatti ripubblicato nelle proprie storie Instagram il post ufficiale della Roma con il full-time del match, accompagnandolo con un eloquente "Dajeeeeee", chiaro segnale dell’entusiasmo per il traguardo raggiunto. Un gesto che conferma ancora una volta il forte legame del classe 2002 con i colori romanisti. Cresciuto nel vivaio giallorosso e da sempre dichiaratamente legato alla Roma, Calafiori non ha nascosto la propria felicità per un risultato che, evidentemente, ha vissuto da tifoso prima ancora che da ex calciatore del club.