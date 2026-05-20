Hermoso uomo del momento: Gollini gli dedica un “santino” (FOTO)

Il momento di Mario Hermoso sembra aver conquistato anche lo spogliatoio giallorosso. A testimoniarlo, con il consueto tono ironico, ci ha pensato Pierluigi Gollini, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha mostrato il proprio posto nello spogliatoio della Roma con una simpatica aggiunta: un vero e proprio “santino” dedicato al difensore spagnolo, accompagnato dalla scritta "Ovunque proteggimi". Una gag chiaramente scherzosa, ma che racconta bene anche il clima positivo a Trigoria.