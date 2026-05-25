Gonzalo Villar esulta per la Roma: "Per sempre romanista!!!! Bravi" (FOTO)

Certi legami, evidentemente, restano intatti. Anche Gonzalo Villar, ex centrocampista giallorosso, ha voluto celebrare la qualificazione della Roma alla prossima Champions League, dimostrando come il rapporto con i colori romanisti sia rimasto vivo nonostante l’addio. Dopo il successo per 0-2 contro l’Hellas Verona, risultato che ha regalato ai giallorossi il ritorno nella massima competizione europea, lo spagnolo ha condiviso nelle proprie storie Instagram il post pubblicato dalla Roma per celebrare il traguardo raggiunto, accompagnandolo con un messaggio inequivocabile: "Per sempre romanista!!!! Bravi". Un attestato d’affetto che non è passato inosservato tra i tifosi, soprattutto da parte di un calciatore che, pur avendo vissuto un’esperienza non semplicissima nella Capitale, continua evidentemente a seguire con affetto le sorti del club. Un piccolo gesto social, ma sufficiente a confermare che per Villar un pezzo di cuore è rimasto a Roma.