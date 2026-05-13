FOTO - Instagram, Wesley sempre più giallorosso: il brasiliano davanti al murales di Totti

Wesley continua a scoprire i simboli e la storia della Roma. Il difensore brasiliano è stato immortalato dalla moglie Amanda in uno scatto pubblicato nelle storie di Instagram mentre fotografa il celebre murales dedicato a Francesco Totti nel rione Monti. Il calciatore giallorosso, arrivato a Roma nell'estate 2025, ha voluto rendere omaggio allo storico capitano visitando uno dei luoghi più iconici per la tifoseria.