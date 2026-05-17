Roma-Lazio: Wesley festeggia sotto la Sud al termine del derby. Poi viene acclamato dai tifosi al ristorante (FOTO E VIDEO)

Vittoria cruciale per la Roma, che batte 2-0 la Lazio nel derby e supera la Juventus al quarto posto. Tra i protagonista anche Wesley, espulso nel finale dopo la lite con Rovella. Il cartellino rosso non ha però rovinato la festa del brasiliano, che al termine della partite è andato a festeggiare sotto la Sud insieme ai tifosi come dimostra lo scatto pubblicato dallo stesso laterale su Instagram. E dopo il derby Wesley ha festeggiato la vittoria nel ristorante "Cuccurucù". Il brasiliano è stato acclamato dai tifosi all'interno del localo con cori e frasi di stima. "Obrigado Wesley (Grazie Wesley)", esclama un tifoso, con il giocatore che ringrazia.



