Festa Roma, Gasperini: "Il futuro è bellissimo. Difficile, però entusiasmante". Cristante: "Ci siamo compattati nel momento del bisogno". Pellegrini: "Ci abbiamo sempre creduto". Mancini: "Champions un motivo di orgoglio" (VIDEO)

Oggi in casa Roma è stata una giornata di festa, con i giallorossi che si sono ritrovati a Trigoria e hanno pranzato insieme. Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha fatto un discorso al gruppo: "Avete aggiustato un po' tutto. La società è felicissima, noi siamo felicissimi. Il futuro è bellissimo. Difficile, ma entusiasmante. Andiamo a giocare a un livello ancora più alto e sarà ancora più bello confrontarci. Buone vacanze a tutti, grazie di tutto, davvero, siete stati straordinari".

Poi, ai dipendenti del club: "Noi che viviamo tutti quanti qua vicino non abbiamo mai occasione di incontrarci, di conoscerci, di vedere, soprattutto con voi che lavorate alle spalle di questi ragazzi e siete qua tutti i giorni ed è importantissimo il vostro lavoro, tutto quello che fate, per cercare di fare stare bene la squadra, i ragazzi, e di questo vi volevamo ringraziare. Era un'occasione per salutarci e dirci che siamo tutti quanti una bella famiglia".

Parla Cristante: "Ci siamo compattati nel momento del bisogno, abbiamo portato a casa un grandissimo obiettivo e dobbiamo continuare su questa strada per farlo restare un nostro standard".

Prende la parola Pellegrini: "Quest'anno è stato davvero bello, inseguiamo questa qualificazione da un po' e ieri ce l'abbiamo fatta anche se sembrava difficile durante il percorso ma noi ci abbiamo sempre creduto e mi sembra anche voi se siamo qui a festeggiare e a congratularci tutti insieme. Quindi grazie tanto a voi".

Infine Mancini: "Festeggiare, gioire, portare la Roma in Champions dopo tanti anni è un motivo d'orgoglio perché questa maglia lo sappiamo tutti ha un valore importante. Vedervi qua felici, anche voi, per questo traguardo rende la cosa ancora più importante. E niente, l'anno prossimo facciamo la Champions, ora ci riposiamo e forza Roma".



