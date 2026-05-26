El Shaarawy-Dybala, il siparietto social fa sorridere: il Faraone “riscrive” il suo gol Champions (VIDEO)

Stephan El Shaarawy ha voluto celebrare con ironia il gol che ha chiuso Hellas Verona-Roma sullo 0-2, rete che ha messo il sigillo definitivo sulla vittoria giallorossa e sulla conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Il Faraone, attraverso una storia pubblicata su Instagram e taggando Paulo Dybala, ha condiviso un divertente montaggio del gol segnato su assist della Joya, accompagnandolo con una frase eloquente: "Ecco la sensazione di Dejavu che avevo". Il riferimento è all’audio iconico della telecronaca di Fabio Caressa durante Germania-Italia del Mondiale 2006, quello diventato celebre con il racconto dell’azione del raddoppio azzurro: "Gilardino, Gilardino… ancora dentro, Del Piero… goooooool!". Un parallelismo volutamente esagerato e scherzoso, ma che racconta bene l’entusiasmo del momento vissuto dal numero 92 giallorosso. Del resto, il suo gol nei minuti finali ha avuto un peso enorme, sia per lui che per i giallorossi



