Dybala e l'incontro all'Olimpico con il tennista argentino Etcheverry: "Notte indimenticabile" (FOTO e VIDEO)

Nella serata di ieri è andata in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Fiorentina e si è conclusa con il risultato di 4-0 per i giallorossi grazie alle reti di Gianluca Mancini, Wesley, Mario Hermoso e Niccolò Pisilli. Ad assistere al match erano presenti oltre 61mila spettatori e tra questi c'era un ospite speciale: si tratta di Tomás Etcheverry, numero 24 del ranking ATP e impegnato negli Internazionali di Roma. Il tennista argentino ha incontrato il connazionale Paulo Dybala e gli ha regalato una racchetta, mentre la Joya ha ricambiato il favore con una maglia con dedica. "Visitando il mio amico Paulo Dybala nello storico Stadio Olimpico - scrive Etcheverry su Instagram -. Una notte indimenticabile". Sotto il post è arrivato il commento del numero 21 della Roma: "Che giocatore".



