Dovbyk, il prof. Lempainen sulle sue condizioni: "Forti progressi nel percorso di riabilitazione"

Artem Dovbyk, out da gennaio,continua a lavorare per il ritorno in campo in vista delle ultime due gare di campionato. Il cetravanti ucraino si è recato in Finlandia per l'ultimo consulto, e a parlare delle sue condizioni è proprio il prof. Lempainen, il chirurgo che ha operato il numero 9. Le sue parole: "È stato fantastico dare il benvenuto ad Artem Dovbyk a Turku per il test di ritorno al campo di gioco dopo l'intervento di chirurgia al retto femorale. Il processo di test è andato molto bene e ha mostrato un forte progresso nel suo percorso di riabilitazione. Questi momenti sono una parte importante per garantire che un atleta non sia solo pronto a tornare a giocare, ma presto pronto a esibirsi in modo sicuro ed efficace al massimo livella Grazie alla Roma per la collaborazione eccellente e la fiducia durante l'intero processa Nello sport d'élite, i risultati di successo si costruiscono attraverso precisione, lavoro di squadra e una strutturata strada di riabilitazione. Il ritorno al gioco è un traguardo… Il ritorno alla performance è lo standard"



