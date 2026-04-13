X, la Roma festeggia il compleanno di Voeller: "Tanti auguri, Rudi" (VIDEO)

Lo storico ex bomber giallorosso Rudi Voeller compie oggi 66 anni. Il tedesco che ha fatto innamorare la Curva Sud a suon di gol, vincitore della Coppa Italia nella stagione 1990-1991. Con la maglia della Roma ha collezionato 198 presenze, realizzando 68 reti.
La Roma, tramite i propri canali social, ha voluto omaggiare Voeller in questa giornata speciale, ricordando anche l'iconico dei tifosi giallorossi dedicato all'ex attaccante: "Vola, sotto la Curva vola, la Curva s'innamora... Tanti auguri, Rudi".
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? Rudi Voeller compie oggi 66 anni!
? 198 presenze e 68 gol
? Coppa Italia 1990/91
? Hall of Fame ?
Tanti auguri, Rudi ?❤️
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— AS Roma (@OfficialASRoma) April 13, 2026