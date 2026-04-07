X, la Roma festeggia il compleanno di Delvecchio: "Tanti auguri, SuperMarco" (FOTO)

Oggi, 7 aprile, Marco Delvecchio spegne 53 candeline. L'uomo dei derby è stato campione d'Italia con la Roma nel 2001 e nello stesso anno ha vinto anche la Supercoppa italiana. 300 presenze in maglia giallorossa, condite da ben 83 reti.

Il club ha voluto omaggiare la leggenda romanista in questo giorno speciale: "Tanti auguri, SuperMarco" è il messaggio scritto in un post pubblicato su X.

? Oggi è il compleanno di Delvecchio, che compie 53 anni!



? 300 presenze e 83 gol

?? Scudetto e Supercoppa italiana



Tanti auguri, SuperMarco ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/1YBWDHE5gi — AS Roma (@OfficialASRoma) April 7, 2026



