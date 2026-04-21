X, la Roma festeggia i 71 anni di Cerezo: "Auguri!" (FOTO)

Giornata speciale per Toninho Cerezo, il quale compie oggi 71 anni. Il centrocampista brasiliano arrivò a Roma nell'estate del 1983 e vi rimase per tre anni, prima di trasferirsi alla Sampdoria. Nella sua avventura nella Capitale disputò 104 partite (impreziosite da 25 reti) e vinse 2 Coppe Italia. "'??? ????? ?????ℎ?! ?? ??????? ?? ?? ?? ????̧?'. Auguri a Cerezo, che compie oggi 71 anni! - il messaggio della Roma su X -. 104 presenze e 25 gol, 2 Coppe Italia, Hall of Fame".

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? Auguri a Cerezo, che compie oggi 71 anni! ?❤️



? 104 presenze e 25 gol

? 2 Coppe Italia

? Hall of Fame ?#ASRoma pic.twitter.com/qlVXrOqZOG — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2026



