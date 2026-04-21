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X, la Roma festeggia i 71 anni di Cerezo: "Auguri!" (FOTO)

21/04/2026 alle 10:14.
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Giornata speciale per Toninho Cerezo, il quale compie oggi 71 anni. Il centrocampista brasiliano arrivò a Roma nell'estate del 1983 e vi rimase per tre anni, prima di trasferirsi alla Sampdoria. Nella sua avventura nella Capitale disputò 104 partite (impreziosite da 25 reti) e vinse 2 Coppe Italia. "'??? ????? ?????ℎ?! ?? ??????? ?? ?? ?? ????̧?'. Auguri a Cerezo, che compie oggi 71 anni! - il messaggio della Roma su X -. 104 presenze e 25 gol, 2 Coppe Italia, Hall of Fame".