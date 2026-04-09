VIDEO - Wesley non si ferma: lavoro extra a casa con il suo preparatore

Wesley vuole bruciare le tappe per tornare il prima possibile a disposizione di Gian Piero Gasperini e, oltre ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, sta continuando a lavorare anche a casa con il proprio preparatore atletico. L'esterno brasiliano, seguito da Kaine Guedes Escobar (fisioterapista sportivo specializzato nella gestione della salute e della performance), ha pubblicato un video in cui svolge diversi esercizi - incentrati su forza, resistenza ed esplosività - sia a corpo libero sia con i pesi: "Passo dopo passo", la didascalia che accompagna la clip.

"Mi auguro che anche Wesley torni la prossima settimana", le dichiarazioni di Gasp in conferenza stampa in attesa del ritorno del classe 2003.

?? #Wesley non si ferma ?



? L'esterno brasiliano lavora anche a casa con il suo preparatore atletico per tornare in campo il prima possibile ?#ASRoma pic.twitter.com/Fs9wagGmd8 — laroma24.it (@LAROMA24) April 9, 2026



