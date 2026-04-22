VIDEO - Totti valuta dei cimeli leggendari: "I miei piedi? Non c'è prezzo. Tutto quello che ha toccato Maradona vale oro"

Francesco Totti è stato protagonista di un video, in collaborazione con ebay, in cui davanti a dei cimeli leggendari nella storia del calcio ha dovuto dire quanto sarebbe disposto a puntare in un'eventuale asta online. Un video in cui non è mancata la solita ironia del Capitano e che è stato pubblicato su Instagram.

Il primo cimelio è stato il pallone della finale della prima edizione dei Mondiali, quella del 1930: "Per me questa è la cosa più importante che c'è, il pallone. 50mila? Troppo? Però questa è una cosa diversa" ha commentato l'ex numero 10. Il video prosegue con la maglietta di Gigi Riva: "È il massimo del massimo. Decidete voi. Io darei tanto, tanto". E invece per una figurina autografata da Messi?: "Darei 500 euro". Non manca un riferimento a Giuseppe Giannini e alla sua storica fascia da capitano: "Per me è una fascia straimportante, è il mio idolo da bambino perciò 300 euro"

"Il pallone d'oro? Non è per tutti. Chi ha avuto la fortuna di vincerlo è stato bravo. Per questo 100mila euro. Dipende l'oro come sta adesso (ride, ndr)". E invece per i suoi stessi piedi? "Dobbiamo stare un po' alti qua. Sono molto curati. In genere i piedi dei calciatori sono con le unghie nere. I miei sono quasi perfetti. Non saprei scegliere tra il piede destro o sinistro, metterei entrambi su Ebay. Non c'è prezzo". Al Capitano, poi, viene fatta vedere un'immagine dell'arbitro Moreno mentre lo espelle nel Mondiale 2002. Totti risponde in maniera secca: "Non lo voglio più vedere in vita mia. Sia lui sia il cartellino rosso. Se lo metti su Ebay nemmeno se lo comprano".

Poi c'è il riferimento ad altre leggende del calcio, prima Maradona poi Pelè. Il pallone della "Mano de Dios" e la maglia del brasiliano: "Per me tutto quello che ha toccato Maradona vale oro. Questo 50mila euro li può valere. E la maglia di Pelè? C'è da fare qualche buffo per comprarla per forza. Sono quei cimeli che difficilmente riesci ad ottenere". E poi un oggetto che per Totti ha un valore personale decisamente importante: "Il pallone del calcio di rigore contro l'Australia nel Mondiale 2006. Primo gol al Mondiale dopo l'infortunio, per me ha un valore troppo importante. Più che il valore è la pesantezza. Sinceramente lo vorrei comprare pure io questo, non l'ho più trovato". E infine, in maniera ironica, è stato proposta a Totti la sciarpa della Lazio: "No. Questa no"



