La Roma ricorda Dino Viola: omaggio social nel giorno della nascita

Giornata di memoria per la Roma, che attraverso i propri canali ufficiali ha voluto rendere omaggio a Dino Viola nel giorno della sua nascita. Il club giallorosso ha pubblicato uno scatto storico accompagnato da un semplice ma significativo messaggio: “Dino Viola”, con i colori simbolici della Roma. Sotto la guida dell’ex presidente i giallorossi vissero uno dei periodi più importanti della loro storia, registrando la vittoria dello Scudetto nella stagione 1982/1983, la vittoria di 5 Coppe Italia e la finale di Coppa dei Campioni della stagione 1983/1984 (vinta dal Liverpool)



