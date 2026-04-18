Instagram, Wesley segue da casa Roma-Atalanta (FOTO)

La Roma è in campo contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. Gli uomini di Gasperini sono sull'1-1 a fine primo tempo, grazie alla rete arrivata al 45' siglata da Hermoso. Non ce l'ha fatta a rientrare tra i convocati Wesley, nonostante le speranze di Gasperini. L'esterno brasiliano, però, sta seguendo i suoi compagni da casa come testimoniato da uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram tramite una storia. L'esterno ha pubblicato i cuori giallorossi e una foto della partita in tv che ritraeva El Shaarawy.