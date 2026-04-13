Instagram, Wesley punta l'Atalanta: "Che sia una settimana benedetta" (FOTO)

Gian Piero Gasperini aspetta la sua freccia brasiliana per il rush finale di campionato. Dopo l'infortunio rimediato con la nazionale brasiliana, Wesley ha lavorato da subito al rientro nella Capitale per poter tornare disponibile il prima possibile. L'esterno giallorosso ha pubblicato molto spesso sul proprio profilo Instagram i suoi allenamenti svolti in casa per recuperare e tornare in campo.

Anche Gasperini ha parlato di un recupero più breve del previsto e in questa settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. L'obiettivo è esserci nella delicata sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta in programma sabato sera. Il numero 43 ha pubblicato un post su Instagram in cui ha pubblicato diverse foto, tra cui un leone e altri scatti tra momenti in famiglia e quelli dedicati al recupero dall'infortunio. "Che sia una settimana benedetta" ha scritto Wesley. Un messaggio chiaro: vuole esserci contro l'Atalanta.



