Instagram, Perotti torna all'Olimpico: "Unico grande amore, quanta verità in una semplice frase. Grazie Roma" (FOTO E VIDEO)

Diego Perotti è tornato all'Olimpico durante il pre partita della sfida di ieri sera contro l'Atalanta terminata 1-1. L'ex numero 8 giallorosso è stato invitato dal club e prima del fischio d'inizio ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte di tutto lo stadio, specialmente dalla Curva Sud.

L'argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con diversi scatti della serata in cui ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine: "Unico grande amore, quanta verità in una semplice frase. Grazie Roma per una serata indimenticabile per me e per la mia famiglia, vi voglio bene!" Un messaggio pieno d'amore quello scritto da Perotti. Anche la Roma ha celebrato il ritorno all'Olimpico di Perotti pubblicando un video in cui sono presenti degli highlights della sua avventura romanista, su tutti il gol contro il Genoa che è valso la qualificazione in Champions League il 28 maggio 2017, giorno dell'addio di Totti. "Bello rivederti, Diego" recita il messaggio del club su Instagram.







