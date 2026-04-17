Instagram, il Bisceglie invita Koné a Teramo: "Hai portato fortuna. Vieni a vedere la finale?" (FOTO)

Nella giornata di ieri è andato in scena al Salaria Sport Village il match tra Boreale e Bisceglie, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Eccellenza, e si è concluso con la vittoria degli ospiti per 7-8 dopo i calci di rigore. A sorpresa, in tribuna era presente il centrocampista della Roma Manu Koné, il quale era lì per fare il tifo per il suo amico Axel Traoré in forza al Bisceglie. Al termine della partita il club pugliese ha scherzato su Instagram e ha invitato il calciatore giallorosso ad assistere alla finale a Teramo: "In tanti hanno visto Manu Koné sugli spalti per Boreale-Bisceglie e subito sono partite le fantasie… La verità? Molto più semplice: era al Salaria per seguire il suo amico Axel Traoré, protagonista in nerazzurro. E visto che ha pure portato fortuna… lo invitiamo ufficialmente a Teramo per la finale?".