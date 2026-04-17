Instagram, il Bisceglie invita Koné a Teramo: "Hai portato fortuna. Vieni a vedere la finale?" (FOTO)

Nella giornata di ieri è andato in scena al Salaria Sport Village il match tra Boreale e Bisceglie, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Eccellenza, e si è concluso con la vittoria degli ospiti per 7-8 dopo i calci di rigore. A sorpresa, in tribuna era presente il centrocampista della Roma Manu Koné , il quale era lì per fare il tifo per il suo amico Axel Traoré in forza al Bisceglie. Al termine della partita il club pugliese ha scherzato su Instagram e ha invitato il calciatore giallorosso ad assistere alla finale a Teramo: "In tanti hanno visto Manu Koné sugli spalti per Boreale-Bisceglie e subito sono partite le fantasie… La verità? Molto più semplice: era al Salaria per seguire il suo amico Axel Traoré, protagonista in nerazzurro. E visto che ha pure portato fortuna… lo invitiamo ufficialmente a Teramo per la finale?".



