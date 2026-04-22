Instagram, Hermoso a cena con i suoi agenti a Roma: "Daje Mario" (FOTO)

Dopo il suo arrivo da svincolato nel settembre del 2024 e i primi 5 mesi negativi nella Capitale, prima di passare in prestito al Bayer Leverkusen, Mario Hermoso nella sua seconda esperienza alla Roma si è ritrovato. Per lo spagnolo sotto la guida tecnica di Gasperini c'è stato da subito un rendimento alto. L'ex Atletico Madrid si è preso un posto da titolare, e nonostante qualche infortunio, si è reso protagonista di ottime prestazioni. Il suo futuro in vista della prossima stagione sembra essere ancora in maglia giallorossa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, ma il club vanta un'opzione unilaterale per il rinnovo di un anno (+1) da esercitare entro fine aprile o inizio maggio. La Roma sta valutando ed è in trattativa.

Intanto, Hermoso, ha ripubblicato una foto che lo ritrae a cena a Trastevere insieme ai suoi agenti Dario Ristori e Vincenzo Rennella della CAA Base. La foto è stata inizialmente pubblicata da Dario Ristori con un messaggio che potrebbe essere un segnale in vista del futuro del calciatore: "Daje Marione!"