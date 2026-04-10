Instagram, Aldair celebra Pellegrini: "300 partite non arrivano per caso. Meriti questo traguardo e altre soddisfazioni. Avanti così, Capitano." (FOTO)

Un traguardo che non è passato inosservato agli occhi di chi la storia della Roma l'ha scritta per oltre un decennio. Lorenzo Pellegrini ha tagliato il traguardo delle 300 presenze nel massimo campionato italiano e, per l'occasione, ha ricevuto un tributo speciale da parte di Aldair. "Pluto", indimenticato difensore del terzo scudetto, ha voluto dedicare un post sul proprio profilo social al numero 7 giallorosso, sottolineando il valore umano e professionale del centrocampista.

"300 partite in Serie A non arrivano per caso", ha scritto il brasiliano nel suo messaggio. "Arrivano con lavoro, responsabilità e forza nei momenti difficili. E tu, Lorenzo, questa forza l’hai dimostrata sempre". Aldair ha poi concluso il post con un augurio sentito: "Per quello che rappresenti e per come affronti ogni giorno, meriti questo traguardo. E meriti di continuare a toglierti soddisfazioni. Avanti così, Capitano".



