Francesco Totti in Polonia tra autografi e foto per il "Galacticos Show": sfida tra leggende con Ronaldinho (VIDEO e FOTO)

Mentre si torna a parlare di lui per un ruolo all'interno dell'organigramma giallorosso, Francesco Totti è arrivato a Katowice, in Polonia, dove prenderà parte all'evento "Galacticos Show". Lo storico capitano della Roma sarà il protagonista di una sfida tra leggende che vedrà contrapposte le squadre guidate da lui e da Ronaldinho. Il match si disputerà domani, 25 aprile, alle ore 16:30 presso lo Stadion Śląski. Oltre ai due fuoriclasse, scenderanno in campo altre icone del calcio internazionale come Javier Zanetti, Djibril Cissé e Jakub Błaszczykowski. Al suo arrivo in città, Totti è stato accolto da numerosi sostenitori e si è intrattenuto a lungo per firmare autografi ai tifosi presenti. L'incontro sarà trasmesso in diretta dall'emittente polacca TVN.



