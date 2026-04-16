Kostas Tsimikas ha aggiornato il proprio profilo social, lanciando probabilmente segnali sul suo futuro professionale. Il difensore greco ha cambiato l'immagine del profilo, inserendo uno scatto che lo ritrae con la maglia del Liverpool, club al quale appartiene il cartellino. Nonostante la scelta della foto, la biografia del calciatore contiene un riferimento esplicito alla Capitale: "Scouser in Rome", recita la descrizione accompagnata da due cuori giallorossi. Anche tra le storie in evidenza compare la sezione dedicata denominata "ASROMA". Il cambio della foto sembra confermare le voci sul suo ritorno in Inghilterra al termine del prestito.
FOTO - Instagram, indizio social da Tsimikas: torna alla foto con la maglia del Liverpool
16/04/2026 alle 18:32.