X, la Roma ricorda Mazzone: "Ti vogliamo bene Mister"

121 panchine alla guida della Roma tra il 1993 e il 1996, in più una stagione da calciatore nel 1958-59 dopo essere cresciuto nelle giovanili. Carlo Mazzone è praticamente nato giallorosso, e giallorosso ci è rimasto per sempre.

A lui, inoltre, si deve gratitudine eterna per aver lanciato in campo Francesco Totti. Il resto è storia. Oggi Mazzone, nato il 19 marzo 1937, avrebbe compiuto 89 anni, e la Roma lo ha ricordato con un post sui propri social.

"Il 19 marzo 1937 nasceva Carlo Mazzone. 121 panchine alla guida della sua Roma. Ti vogliamo bene, mister".

? Il 19 marzo 1937 nasceva Carlo Mazzone



? 121 panchine alla guida della sua Roma



Ti vogliamo bene, mister ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/lGIjiAcRzK — AS Roma (@OfficialASRoma) March 19, 2026





Scomparso il 19 agosto 2023, Mister Carlo Mazzone resterà per sempre nel cuore dei romanisti e di tutti gli amanti del calcio.