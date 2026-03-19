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X, la Roma ricorda Mazzone: "Ti vogliamo bene Mister"

19/03/2026 alle 09:37.
carletto-mazzone

121 panchine alla guida della Roma tra il 1993 e il 1996, in più una stagione da calciatore nel 1958-59 dopo essere cresciuto nelle giovanili. Carlo Mazzone è praticamente nato giallorosso, e giallorosso ci è rimasto per sempre.

A lui, inoltre, si deve gratitudine eterna per aver lanciato in campo Francesco Totti. Il resto è storia. Oggi Mazzone, nato il 19 marzo 1937, avrebbe compiuto 89 anni, e la Roma lo ha ricordato con un post sui propri social.

"Il 19 marzo 1937 nasceva Carlo Mazzone. 121 panchine alla guida della sua Roma. Ti vogliamo bene, mister".


Scomparso il 19 agosto 2023, Mister Carlo Mazzone resterà per sempre nel cuore dei romanisti e di tutti gli amanti del calcio.