X, la Roma ricorda l'impresa contro il Real Madrid al Bernabeu: "18 anni fa una notte magica" (FOTO)

Il 5 marzo 2008 la Roma fu protagonista di una delle partite più iconiche della sua storia. I giallorossi di Luciano Spalletti affrontano il Real Madrid in occasione degli ottavi di finale di Champions League e, dopo il 2-1 ottenuto all'andata allo Stadio Olimpico, si gioca al Santiago Bernabeu. Il match è equilibratissimo, ma la svolta arriva al minuto 71 con l'espulsione di Pepe, che lascia i Blancos in dieci. I capitolini ne approfittano e 120 secondi più tardi sbloccano la gara con il colpo di testa di Rodrigo Taddei. La gioia dura poco e arriva l'immediato pareggio di Raul Gonzalez, ma al 92' Mirko Vucinic trafigge Iker Casillas con un'incornata e spedisce la Roma ai quarti grazie al 2-4 finale tra andata e ritorno. "18 anni fa una notte magica al Bernabeu - ricorda la società giallorossa su X -. Taddei e Vucinic firmano il 2-1 contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League".

