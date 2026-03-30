X, la Roma festeggia il compleanno di Mexes: "Auguri Phil" (FOTO)

Centrale di difesa che con la maglia della Roma ha ottenuto ben tre trofei, due coppe Italia e una Supercoppa italiana, per un totale di 267 presenze e 15 gol in giallorosso. Philippe Mexès, oggi 30 marzo, compie 44 anni. Forte fisicamente, dotato di una buona tecnica e abile nel gioco aereo, il francese ha vestito la maglia della Roma dal 2004 al 2011. Il club, tramite un post su X, ha voluto augurare buon compleanno all'ex difensore.

? Buon compleanno a Mexes, che compie oggi 44 anni!



? 267 presenze e 15 gol in ??



Auguri, Phil! ?#ASRoma pic.twitter.com/b77uQ2zLVq — AS Roma (@OfficialASRoma) March 30, 2026



