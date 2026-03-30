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X, la Roma festeggia il compleanno di Mexes: "Auguri Phil" (FOTO)

30/03/2026 alle 10:21.
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Centrale di difesa che con la maglia della Roma ha ottenuto ben tre trofei, due coppe Italia e una Supercoppa italiana, per un totale di 267 presenze e 15 gol in giallorosso. Philippe Mexès, oggi 30 marzo, compie 44 anni. Forte fisicamente, dotato di una buona tecnica e abile nel gioco aereo, il francese ha vestito la maglia della Roma dal 2004 al 2011. Il club, tramite un post su X, ha voluto augurare buon compleanno all'ex difensore.