X, il Siviglia provoca i romanisti e ricorda la finale di Budapest: "Dedicato ai tifosi giallorossi" (FOTO)

A oltre due anni di distanza il Siviglia ha ricordato su X la vittoria della finale di Europa League contro la Roma e ha deciso di farlo provocando i tifosi giallorossi. Tutto è nato da un post pubblicato dall'account dell'Europa League in cui c'è una foto dell'ingresso in campo delle due squadre e nei commenti i romanisti non hanno perdonato il pessimo arbitraggio di Anthony Taylor. La società spagnola ha quindi colto l'occasione per punzecchiare ulteriormente i sostenitori italiani: "Dedicato dall'admin a tutti i tifosi della Roma nei commenti", la didascalia che accompagna il momento in cui Youssef En-Nesyri bacia il trofeo.

Admin to all the Roma fans in the comments ?? https://t.co/QQe4zYlwRC pic.twitter.com/T5mOw0j0zY — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 5, 2026



