X, Gualtieri sullo Stadio: "Giornata storica. Nascerà un nuovo polo urbano e un’infrastruttura multifunzionale" (VIDEO)

Dopo l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della AS Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso tutta la propria soddisfazione su X. Le sue parole: "Giornata storica per la città: l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della AS Roma nell’area di Pietralata, confermandone l’interesse pubblico. Un’area che per troppi anni è rimasta in stato di degrado verrà finalmente riqualificata. Nascerà così un nuovo polo urbano e un’infrastruttura multifunzionale pensata anche per essere usata per eventi extrasportivi. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti tra le più grandi d’Europa, e ospiterà anche funzioni aperte alla città. Tutta l’Amministrazione ha svolto il suo lavoro fino in fondo affinché la città possa avere uno stadio moderno, integrato nel tessuto urbano e capace di rigenerare l’area con nuovi spazi verdi e servizi utilizzabili ogni giorno dai cittadini."

Giornata storica per la città: l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della AS Roma nell’area di Pietralata, confermandone l’interesse pubblico.

Un’area che per troppi anni è rimasta in stato di degrado verrà… pic.twitter.com/h01WtaXE3d — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) March 13, 2026



