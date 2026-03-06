X, gli auguri della Roma a Taddei: "Buon compleanno Rodrigo!"

Giornata speciale per Rodrigo Taddei, il quale compie proprio oggi 46 anni. Arrivato alla Roma nell'estate del 2005 dal Siena, l'esterno brasiliano vestì la maglia giallorossa fino al 2014 e divenne una colonna del club capitolino. Nella sua lunga avventura ha collezionato 296 presenze, impreziosite da 31 reti e 40 passaggi vincenti, e ha vinto due Coppe Italia (2006/07 e 2007/08) e una Supercoppa Italiana (2007/08). "Rodrigo Taddei compie oggi 46 anni! - gli auguri della Roma su X -. 296 presenze in 9 stagioni, 31 gol in giallorosso, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Buon compleanno, Rodrigo!".

