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X, gli auguri della Roma a Dzeko per i suoi 40 anni: "Buon compleanno Edin"

17/03/2026 alle 09:36.
dzeko-roma-barcellona

Tra gli attaccanti più forti della storia recente della Roma, Edin Dzeko ha lasciato un segno evidente nei ricordi giallorossi. Con la maglia dei capitolini ha raccolto 260 presenze e ben 119 gol, arrivando ad essere il terzo miglior marcatore della storia della Roma alle spalle di Totti e Pruzzo. Oggi il bosniaco, in forza allo Schalke, compie 40 anni. Tramite i propri social, i giallorossi non hanno potuto non augurargli un buon compleanno.