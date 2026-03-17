X, gli auguri della Roma a Dzeko per i suoi 40 anni: "Buon compleanno Edin"

Tra gli attaccanti più forti della storia recente della Roma, Edin Dzeko ha lasciato un segno evidente nei ricordi giallorossi. Con la maglia dei capitolini ha raccolto 260 presenze e ben 119 gol, arrivando ad essere il terzo miglior marcatore della storia della Roma alle spalle di Totti e Pruzzo. Oggi il bosniaco, in forza allo Schalke, compie 40 anni. Tramite i propri social, i giallorossi non hanno potuto non augurargli un buon compleanno.

? Edin Dzeko compie oggi 4️⃣0️⃣ anni



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? Buon compleanno, Edin!#ASRoma pic.twitter.com/EpXlAc43hy — AS Roma (@OfficialASRoma) March 17, 2026



