X, gli auguri della Roma a De Sisti, Conti e Nela: "Tre campioni, tre miti che hanno fatto la storia del Club"

Il 13 marzo è una data speciale in casa Roma, con addirittura tre compleanni di calciatori che hanno scritto grandi pagine di storia con la maglia giallorossa. Compiono infatti gli anni Giancarlo De Sisti, Bruno Conti e Sebino Nela. 83 anni per De Sisti, 71 per Conti e 65 per Nela.

La Roma ha augurato buon compleanno alle sue tre bandiere con un post sui canali social, ricordando quanto di grande hanno fatto con la maglia giallorossa. "In tre hanno totalizzato 1078 presenze e 95 gol. Tre campioni, tre miti che hanno fatto la storia del Club".

