X, 36 anni fa il gol di Bruno Conti contro il Verona. Il ricordo della Roma: "L'ultimo di una carriera leggendaria" (VIDEO)

Il 25 marzo 1990, precisamente 36 anni fa, Bruno Conti metteva a segno il suo ultimo gol con la maglia della Roma. Lo storico numero 7, campione d'Italia con i giallorossi nel 1983 e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, è una delle più grandi leggende giallorosse. Oltre 50 anni di Roma, tra giocatore, allenatore e dirigente.

402 partite da calciatore, condite da 47 gol. L'ultimo nella sfida interna contro il Verona datata 25 marzo 1990. Una punizione potentissima calciata dalla lunga distanza che è terminata sotto la traversa. Un bolide imprendibile, un gol decisamente d'altri tempi. La Roma sul proprio profilo X ha pubblicato il video del gol di Conti. "36 anni fa il gol di Bruno Conti al Verona. L'ultimo di una carriera leggendaria" ha scritto il club sui social.

? 36 anni fa il gol di Bruno Conti al Verona



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