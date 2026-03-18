Tiktok, studente ritarda l'entrata a scuola per una foto con Malen: scatta la divertente nota (VIDEO)

Da poco è diventato virale un video pubblicato su Tiktok e che riguarda una curiosa nota in classe presa da uno studente di una scuola di Roma. Tre ragazzi, hanno infatti ritardato l'entrata in classe per potersi allungare al bar e chiedere una foto a Donyell Malen. L'autore del video ha poi pubblicato uno screen dell'annotazione scritta sul registro elettronico dalla professoressa: "Lo studente decide arbitrariamente di restare al bar davanti scuola mentre la classe sta rientrando per salutare e farsi foto con un giocatore della Roma, anche se la docente più volte lo ha esortato a rientrare. Lo studente risponde: 'Ma sti caxxi della nota'!".



https://www.tiktok.com/@flavio.zagariaaa/photo/7618568723560926486?is_from_webapp=1&sender_device=pc

