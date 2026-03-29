VIDEO - Social, Pisilli contro Cambiaso: sfida sui tiri da fuori area

Clima disteso nel ritiro dell’Italia. Un video pubblicato dall'account TikTok ufficiale degli Azzurri ha mostrato una sfida di tiri dalla distanza che ha visto protagonisti il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, e lo juventino Andrea Cambiaso, con Marco Carnesecchi a difesa della porta.

La sfida prevedeva tre conclusioni a testa dal limite dell’area. Pisilli ha iniziato con grande precisione, trasformando con freddezza i primi due tentativi. L'errore decisivo è arrivato però all'ultimo tiro: la conclusione del giallorosso è stata neutralizzata da Carnesecchi. Cambiaso, dal canto suo, è stato implacabile, mettendo a segno una tripletta perfetta che gli ha garantito la vittoria finale nel duello. Un momento di svago prima della sfida decisiva contro la Bosnia.



