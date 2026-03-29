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VIDEO - Social, Pisilli contro Cambiaso: sfida sui tiri da fuori area

29/03/2026 alle 15:10.
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Clima disteso nel ritiro dell’Italia. Un video pubblicato dall'account TikTok ufficiale degli Azzurri ha mostrato una sfida di tiri dalla distanza che ha visto protagonisti il centrocampista della RomaNiccolò Pisilli, e lo juventino Andrea Cambiaso, con Marco Carnesecchi a difesa della porta.

La sfida prevedeva tre conclusioni a testa dal limite dell’area. Pisilli ha iniziato con grande precisione, trasformando con freddezza i primi due tentativi. L'errore decisivo è arrivato però all'ultimo tiro: la conclusione del giallorosso è stata neutralizzata da Carnesecchi. Cambiaso, dal canto suo, è stato implacabile, mettendo a segno una tripletta perfetta che gli ha garantito la vittoria finale nel duello. Un momento di svago prima della sfida decisiva contro la Bosnia.

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