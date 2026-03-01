Clicky

Social, la Roma festeggia il 63° compleanno di Ubaldo Righetti: "Campione d'Italia, 171 presenze" (FOTO)

01/03/2026 alle 09:54.
ubaldo-righetti

La Roma ha voluto festeggiare, attraverso i propri canali social, il compleanno di Ubaldo Righetti. L'ex difensore giallorosso, protagonista negli anni '80, compie oggi 63 anni. Nel post di auguri, il club ha ricordato i momenti salienti della sua carriera nella Capitale. Righetti, infatti, è stato uno degli artefici dello storico secondo Scudetto, vinto nella stagione 1982-83. Nel suo palmarès in giallorosso figurano anche due Coppe Italia.

In totale, l'ex calciatore ha collezionato 171 presenze e messo a segno 2 reti con la maglia della Roma. Il messaggio del club si è chiuso con un affettuoso "Tanti auguri, Ubaldo".